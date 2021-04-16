Туристам предложили вместо Турции ездить на отдых в Башкирию

Санаторий Янгантау

Башкирия вошла в рейтинг регионов России, куда стоит съездить на отдых вместо Турции. Список таких мест в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучит вице-президент Ассоциация туроператоров Илья Уманский.

– На первом месте Мурманск, Мурманская область, Калининградская, Башкирия, Дагестан и Северная Осетия. Это рейтинг топ-5 максимально растущих направлений. Эти направления не были никогда в лидерах. В ситуации, когда туристы остались в границах страны, это хороший повод посмотреть нашу страну, – отметил Уманский.

Он добавил, что у российских туристов с закрытием турецких курортов появилась возможность «посмотреть нашу страну» и «получить новые впечатления», которые не связаны с традиционным отдыхом на море.

Напомним, Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией, Занзибаром и Танзанией, поскольку там наблюдается неблагоприятная обстановка с коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП-Уфа» составила топ-5 мест в Башкирии, где можно отдохнуть вместо заграничных курортов.