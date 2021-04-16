Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 34 тысячи

242 пациента выписались по выздоровлению от COVID-19 за день Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 34 002 случая коронавирусна. За сутки инфекцию диагностировали у 98 жителей. Такие данные на 16 апреля дает региональный оперштаб.

Число выздоровевших продолжает стремительно расти – 242 пациента выписались за последние 24 часа. Всего с учета после лечения от COVID-19 снято более 30,5 тысячи человек.

Скончались от инфекции в республике 412 жителей. За вчерашний день смерть от коронавируса была подтверждена у троих человек.

Вакцинировались от ковида 117,3 тысячи жителей Башкирии (+1895 за сутки).