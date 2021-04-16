Уфимцу, который избил полицейского и украл у него оружие, дали 9 лет колонии строгого режима

На полицейского напали, когда он приехал к бару на вызов о драке

Советский районный суд Уфы вынес приговор 31-летнему горожанину за нападение на полицейского. Мужчину признали виновным по уголовной статье о применении насилия против представителя власти. Об этом 16 апреля сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2019 года. Сотрудник уголовного розыска приехал к бару «Сказка» из-за вызова по факту драки между двумя молодыми людьми. Во время разбирательства один из участников конфликта несколько раз ударил сотрудника, похитил у него табельное оружие и скрылся с места происшествия. Правоохранитель с сотрясением мозга, переломами костей и множественными ссадинами был доставлен в больницу.

Мужчину, который напал на полицейского, искали почти полтора года. Обвиняемый после задержания, во время следствия и на суде отказался признавать вину в преступлении. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.