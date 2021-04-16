Аномальная жара в Башкирии сменится резким похолоданием

В субботу местами по республике пройдет небольшой дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномально жаркая погода в Башкирии, которая сохранялась с начала текущей недели, в выходные дни сменится резким похолоданием. Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз на ближайшие два дня.

Завтра, в субботу 17 апреля местами по республике ожидается небольшой дождь. Ветер будет северным, северо-восточным, умеренным. Ночью столбики термометров покажут 0,+5°, днем +11,+16°.

На следующий день, в воскресенье 18 апреля существенных осадков не прогнозируется. Умеренный ветер будет дуть с тех же направлений. А вот температура воздуха продолжит падать: ночью обещают -3,+2°, днем +7,+12°.