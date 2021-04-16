В Башкирии до смерти избили мужчину. Свидетели видели подозреваемого, но молчали 7 лет

Место преступления // фото: СК РБ

В мае 2014 года в Благовещенском районе Башкирии на автодороге «Уфа-Янаул» был жестокого избит 28-летний мужчина. Его госпитализировали, однако спустя три дня он скончался. Следователи смогли найти подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом только спустя 7 лет – благодаря показаниям свидетелей, которые все это время боялись расправы.

– В ходе повторных допросов несколько свидетелей показали, что видели в тот день потерпевшего на автодороге в компании подозреваемого, однако побоялись сообщить об этом правоохранителям, опасаясь расправы с его стороны. После предъявления собранных доказательств 27-летний подозреваемый сознался в совершенном преступлении, – передели в СК Башкирии. В ведомстве сообщили о деталях преступления.

По версии следствия, потерпевший ехал в машине с подозреваемым. В пути между ними произошла ссора. Они вышли из машины и стали выяснять отношения – дело дошло до рукоприкладства. Знакомый избил погибшего руками и ногами, а затем добил битой по голове, после чего скрылся с места происшествия. Изувеченного мужчину, лежавшего вдоль дороги, заметила прохожая – она же и вызвала «скорую».

Подозреваемому предъявлено обвинение. Ранее он был осужден за серию краж и до последнего времени сидел в тюрьме. На время следствия его перевели в СИЗО города Уфы.