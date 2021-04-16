В Башкирии компаниям пообещали платить за прием на работу новых сотрудников

Всего таким образом планируется трудоустроить 8,5 тысячи человек

Башкирские компании могут получить за каждого нового сотрудника 57,5 тысячи рублей в рамках федеральной программы стимулирования найма. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Для получения субсидии организации должны зарегистрироваться на портале «Работа в России», направить через личный кабинет заявление о содействии в подборе сотрудников и принять на работу граждан, которые официально считаются безработными – кандидатов подберет Центр занятости.

– Выплаты работодателям делятся на три части. Первую часть выплаты - 19153 рубля (это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов и районный коэффициент) компания получит спустя месяц после трудоустройства нового сотрудника. Такую же сумму выплатят за работника спустя 3 месяца и полгода с момента трудоустройства, – пояснили в пресс-службе правительства Башкирии.

Деньги будет перечислять Фонд социального страхования. Власти республики рассчитывают с помощью федеральной программы трудоустроить в организации 8,5 тысячи человек. Представители малого и среднего бизнеса с разной формой собственности уже сообщили о необходимости принять на работу 1300 сотрудников.