В МЧС назвали районы Башкирии, которые находятся в зоне риска подтопления

фото: МЧС РБ

Первый замначальника главного Управления МЧС Башкирии Эдуард Идрисов назвал районы республики, которые по состоянию на 16 апреля остаются в зоне риска подтопления на фоне весеннего половодья. Эти муниципалитеты находятся на особом контроле у экстренного ведомства.

– В зоне риска остаются Уфа (Кировский район) Уфимский, Кармаскалинский, Бижбулякский, Чекмагушевский, Мишкинский, Белорецкий (поселок Нижний Авзян) районы, – сообщил Идрисов на профильном брифинге 16 апреля.

С начала половодья в регионе зарегистрировано 32 случая подтопления в 16 муниципальных образованиях. Большая вода добралась до 149 домов, 822 придомовых территорий и 19 участков дорог (в том числе три моста). Сейчас МЧС следит за ситуацией с 12 случаями подтопления 37 придомовых территорий и семи дорог.