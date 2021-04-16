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Общество16 апреля 2021 6:15

Весенний паводок 2021 в Уфе и Башкирии на 16 апреля: спасатели предупредили о сбросе воды в Павловском водохранилище

Редакция «КП-Уфа» собрала актуальную информацию о весеннем паводке 2021 в Уфе и Башкирии
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: ГК ЧС Башкирии

Фото: ГК ЧС Башкирии

Ситуация с поднятием уровня воды в реках Башкирии остается напряженной – он растет с каждым днем.

Спасатели из Управления гражданской защиты предупредили, что из-за паводка в скором времени уровень воды в реках Уфы повысится из-за сброса на Павловском водохранилище. По данным Башгидромета, к 17 апреля уровень Белой в районе Уфы поднимется до 630 см, а к 19 апреля и вовсе до 650-680 сантиметров. При таких показателях ожидается подтопление микрорайонов Нижегородка и Кооперативная поляна.

Глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров отчитался, что специалистам удалось подрывами пробить ледовый затор на реке Большой Авзян в Белорецком районе республики лишь после трех попыток. Подобные меры помогут избежать резкого роста уровня воды в время весеннего паводка в Башкирии.