Весенний паводок 2021 в Уфе и Башкирии на 16 апреля: спасатели предупредили о сбросе воды в Павловском водохранилище

Фото: ГК ЧС Башкирии

Ситуация с поднятием уровня воды в реках Башкирии остается напряженной – он растет с каждым днем.

Спасатели из Управления гражданской защиты предупредили, что из-за паводка в скором времени уровень воды в реках Уфы повысится из-за сброса на Павловском водохранилище. По данным Башгидромета, к 17 апреля уровень Белой в районе Уфы поднимется до 630 см, а к 19 апреля и вовсе до 650-680 сантиметров. При таких показателях ожидается подтопление микрорайонов Нижегородка и Кооперативная поляна.

Глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров отчитался, что специалистам удалось подрывами пробить ледовый затор на реке Большой Авзян в Белорецком районе республики лишь после трех попыток. Подобные меры помогут избежать резкого роста уровня воды в время весеннего паводка в Башкирии.