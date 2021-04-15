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Общество15 апреля 2021 19:41

Смелые уфимки устроили фотосессию со стулом прямо посреди проезжей части в центре города

Поступок девушек оценили не все
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Девушки устроили съемки прямо посреди проезжей части

Девушки устроили съемки прямо посреди проезжей части

Две молодые уфимки устроили фотосессию на проезжей части улицы Карла Маркса в Уфе.

Видеозапись с места появилась вечером во вторник, 15 апреля. На ней две молодые девушки устроили экстремальную фотосессию прямо посреди проезжей части в историческом центре Уфы. В качестве дополнительного реквизита уфимки использовали высокий барный стул. Проезжающие мимо водители одобрительно сигналили девушкам, но в соцсетях многие раскритиковали действия фотографа и модели – якобы те создали на дороге опасную ситуацию.

Позже героиня съемки по имени Анастасия объяснила в соцсетях, что все действие «происходило буквально 30 секунд». Тем не менее, за подобную выходку уфимок могут привлечь к административной ответственности.