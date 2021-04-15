Поделился личным: Хабиров рассказал, о чем он мечтает

Радий Хабиров рассказал о своих мечте

Радий Хабиров неожиданно признался, что хочет создавать красивые места во всех уголках республики.

Эмоциональное послание глава Башкирии оставил в соцсетях после конца рабочего дня. В качестве примера, на который нужно равняться при создании общественных пространств в населенных пунктах Башкирии, он привел созданный в 2020 году в Уфе сквер «Дубки», отремонтированный парк «Первомайский» и набережную озера Полуденка в Нефтекамске. Хабиров заявил, что эти проекты попали в перечень лучших практик благоустройства городских пространств в России.

- А вообще, моя мечта – чтобы таких объектов было много и были они в каждом нашем районе, в каждом селе и городе, - подытожил свой пост глава региона.