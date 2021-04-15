СК Башкирии проверит сообщение об учителе, ударившем ребенка до сотрясения мозга

Учитель ударил школьницу по голове во время урока Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет Башкирии запросил у полиции материалы проверки по сообщению о «применении учителем школы в городе Белорецке запрещенных законом методов воспитания в отношении ученика».

Правоохранительное ведомство обнаружило в СМИ информацию о том, что в образовательном учреждении учитель прямо во время урока ударил рукой по голове ученицу четвертого класса. Ребенку диагностировали сотрясение мозга. Инцидент намерен проверить Белорецкий межрайонный отдел. СК обратился к районному прокурору с ходотайством о передаче материалов об инциденте из органов внутренних дел.

Напомним, в конце марта в Башкирии прогремел скандал, связанный с сообщением о том, что в городе Кумертау учительница ИЗО нарисовала двойку на лбу первоклашки – у ребенка якобы не было с собой альбома. К расследованию тогда тоже подключался СК. В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» директор образовательного учреждения заявила, что «никакой двойки на лбу ребенка учитель не рисовала». Тем не менее педагогу пришлось уволиться по собственному желанию.