Первая леди Башкирии засняла видео из кабинета Радия Хабирова

фото: Каринэ Хабирова // instagram.com

Супруга главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ поделилась видео с видом из окна его рабочего кабинета в доме правительства. Первая леди республики опубликовала запись в сторис своего инстаграма 14 апреля, сообщило издание UfacityNews.ru. Хабирова засняла растущие перед правительственным зданием ели, мост, реку Белую и реконструируемый участок земли.

фото: Каринэ Хабирова // instagram.com

Напомним, в начале текущего года в семье руководителя республики случилось пополнение. Каринэ Хабирова родила сына, которого назвали Тимером. У супругов это второй общий ребенок. От прошлого брака у главы Башкирии есть две дочери – обе живут за границей.