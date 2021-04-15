Башкирию ждет последний день аномальной жары в апреле

После трех дней аномальной жары в республику придет похолодание

В Башкирии завтра, 16 апреля, сохранится аномально жаркая погода со средней температурой на 7-10° выше нормы, сообщили в местном МЧС. Это будет третий подряд день, когда солнце прогреет воздух до +22°. На выходных, как ранее сообщали синоптики, в республике начнется постепенное похолодание.

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков – небольшой дождь пройдет только в отдельных северных районах республики. Ветер будет южным с переходом на северо-восточный: ночью его скорость достигнет 1-6 метров в секунду, днем – 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3,+8° (местами до -3°), днем +17,+22° (по северу до +13°).

В МЧС также предупредили, что на отдельных участках автодорог ночью и утром 16 апреля возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 метров и менее.