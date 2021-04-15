78,9% жителей Башкирии «испытывают духовную связь» с гражданами страны – Минкульт

Эксперты Минкульта провели исследование о взаимоотношениях жителей республики с разными национальностями и религиями

Согласно проведенному в 2020 году социологическому исследованию, 78,9% жителей Башкирии «испытывают духовную связь» с гражданами России. В 2017 году этот показатель, считающийся основным при определении общегражданской идентичности, был на уровне 70,6%. Об этом на заседании республиканского Совета по правам человека сообщил директор Центра гуманитарных исследований при Министерстве культуры РБ Марат Марданов.

– По результатам опроса 83,4% населения республики полагает, что отношения между представителями различных национальностей доброжелательные или нормальные. […]В ходе опроса 88,7% респондентов отметили, что они ни разу не испытывали неприязненное отношение к себе из-за национальности, веры и языка, – озвучили социологические данные в пресс-службе правительства Башкирии.

Положительную оценку отношений между представителями различных религий дали 89% жителей региона. Специалисты Минкульта, обобщив итоги исследования, пришли к выводу, что «уровень межэтнической солидарности в республике достаточно крепок», благодаря чему локальные конфликты не распространяются вглубь общества.