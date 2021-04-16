Жителя Башкирии будут судить за неудачную попытку подкупить полицейского

Мужчину будут судить по статье о покушении на дачу взятки

В башкирском городе Мелеузе будут судить за покушение на дачу взятки 59-летнего местного жителя. Мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы прикрыть бизнес жены.

Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, в марте текущего года сотрудник полиции узнал, что супруга обвиняемого незаконно продает алкоголь у себя в магазине. Чтобы «отмазать» жену, горожанин предложил правоохранителю 30 тысяч рублей – за это последний должен был проигнорировать преступление и свернуть проверку в торговой точке. Полицейский дал формальное согласие на сделку, предупредив о ее незаконности, а затем доложил о попытке склонить его к взяточничеству своему руководству.

– В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, после передачи денег полицейскому взяткодатель был задержан, – передали в СК РБ. – Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

Следствие завершило расследование, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.