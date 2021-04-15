В башкирских лесах официально открыт пожароопасный сезон

С 15 апреля в Башкирии действует пожароопасный сезон Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство лесного хозяйства Башкирии издало приказ, согласно которому с 15 апреля в лесах республики открывается пожароопасный сезон. Это связано со сходом снега и устоявшейся плюсовой температурой.

Теперь в башкирском лесном фонде действуют правила пожарной безопасности. Надзорным органам поручено вести постоянный мониторинг пожарной опасности и организовать разъяснительную работу с населением.

В период пожароопасного сезона под угрозами штрафов в лесах запрещается:

– пользоваться открытым огнем;

– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в местах с сухой травой и под кронами деревьев;

– бросать горящие спички и окурки;

– выжигать траву;

– оставлять пропитанный маслом или горячим материал, а также бутылки или осколки стекла – они могут сработать как зажигательные линзы.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф: для граждан – до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 200 тысяч рублей.