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Общество15 апреля 2021 13:43

Мэр Уфы отклонил проект планировки нового пригородного района

Сергей Греков отправил его на доработку
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Территория, для которой был подготовлен отклоненный проект планировки

Территория, для которой был подготовлен отклоненный проект планировки

Мэр Уфы Сергей Греков отклонил проект планировки нового пригородного микрорайона и отправил его на доработку. Речь идет о плане на застройку территории площадью 183 гектара, которая ограничена трассой «Уфа-Аэропорт», автодорогой к жилому району «Цветы Башкирии», улицами Листопадной и Зарубинской.

Проект, созданный компанией «БашСтройПроект», поручено отправить на доработку «с учетом заявленных гражданами замечаний и предложений, отраженных в протоколе общественных обсуждений». Большая часть предложений, которые были признаны целесообразными на общественных обсуждениях, касаются того, что проектом предусматривается строительство объектов (жилья, рекреационной зоны, детского сада) на земельных участках, которые находятся в собственности горожан.