Башкирские археологи нашли таинственные круги на полях и объяснили их происхождение

Фото: Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ

Археологи из уфимского Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия недавно сделали настоящее открытие. При помощи съемок с квадрокоптера ученые обнаружили в нескольких районах Башкирии необычные круги на полях. Всего после оцифровки съемок нашли 32 объекта округлой или идеально круглой формы диаметром 5-8 метров.

Загадочные «круги на полях» оказались следами, оставшимися после юрт кочевников. Ранее историки могли лишь предполагать, где находились летние стоянки древних кочевников, теперь же их местоположение можно определить абсолютно точно. Новый вид объектов культурного наследия удалось обнаружить на территории Историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык». Следы от древних юрт были обнаружены в Баймакском, Хайбуллинском, Абзелиловском и Куюргазинском районах.

Фото: Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ

- Их широкое распространение на обширных степных пространствах башкирского Зауралья, формы, размеры подтверждают наши предположения. До сих пор в реестре объектов культурного наследия объектов именуемых «юртами» не было, – поясняет заведующий филиалом НПЦ Историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык» Рамиль Насретдинов.