Статистика по коронавирусу в Башкирии на 15 апреля: 101 человек заболел, трое скончались

Прямо сейчас зараженными коронавирусом в регионе числятся 3215 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 33,9 тысячи случаев коронавируса. Прирост заболевших за прошедшие сутки составил 101 человек. Выписано по выздоровлению от инфекции 30 280 жителей республики, 201 из них – за минувшие 24 часа. Такие данные на 15 апреля 2021 года дает региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 увеличилось еще на троих человек. Всего от инфекции скончались 409 жителей.

Прямо сейчас зараженными коронавирусом в регионе числятся 3215 человек. Большая часть инфицированных болеет в легкой форме и лечится дома на самоизоляции.

Полностью привились от ковида более 115 тысяч жителей республики (+1995 за сутки).