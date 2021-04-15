Мэр Уфы объяснил, почему так долго длится ремонт улиц Комсомольской и 8 Марта

фото: Сергей Греков // vk.com

Мэр Уфы Сергей Греков объяснил, почему для ремонта участков улиц Комсомольской и 8 Марта требуется много времени. Сити-менеджер дал ответ на этот вопрос на своих страницах в соцсетях.

– Потому что не простой ремонт, а реконструкция. Где дорогу расширяем – и инженерные сети приходится переносить. Потому что по закону, по технике безопасности, под дорожным полотном их оставаться не должно. А там закопано буквально всё: газ, вода, тепло, электричество, – написал сити-менеджер.

Градоначальник привел в пример переустройство газораспределительной сети. Для этой работы жителям частного сектора необходимо отключить газ, которым топятся дома, – поэтому городским службам пришлось ждать, пока в городе установится теплая погода.

Большую часть работ по реконструкции участков 8 Марта-Комсомольской планируется завершить в текущем году. Греков назвал сроки открытия отрезков улиц:

– от Айской до Мингажева и от бульвара Хадии Давлетшиной до Округа Галле – к 12 июня;

– от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной, от Округа Галле до 50 лет СССР и далее до Лесотехникума – к 1 сентября.