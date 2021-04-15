Видео - в песне Земфиры нашли зашифрованное послание на татарском языке

Артистка выпустила трек со словами на татарском языке Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уфимская певица Земфира зашифровала в песне с альбома «Северный ветер» песню на татарском языке.

Стоит объяснить, что указанный альбом нельзя назвать стандартным. По большей части это набор композиций без слов к фильму «Северный ветер», текст имеется лишь у трека «Фло». В нем можно услышать странный набор звуков, отдаленно похожий на татарскую речь.

Если воспроизвести дорожку задом наперед, то звуки превратятся в песню «Жырым сина күчтэнэч» - «Песня будет тебе подарком». Издание «Реальное Время» утверждает, что композицию придумали музыканты Инсаф Галимов, Ленар Бикмурзин и Данис Багауов.

Поклонники предположили, что Земфира оставила отсылку ко дню рождению умершей мамы, которое приходится на 12 апреля.