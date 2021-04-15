Башкирский парламент помог Госдуме поменять одно слово в 18 федеральных законах

Госдума приняла закон, предложенный Госсобранием-Курултаем Башкирии

Госдума приняла предложенный башкирским парламентом закон об изменении одного слова в Воздушном кодексе и 18 федеральных законах, относящихся к различным отраслям права. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как отметил спикер республиканского парламента Константин Толкачев, с подачи местных законотворцев была «устранена правовая коллизия, возникшая в связи с изменением терминологии».

– Несколько лет назад в юридический оборот был введен термин «образовательные организации», в связи с чем в нормативные правовые акты были внесены соответствующие коррективы. Но в Воздушном кодексе и в восемнадцати федеральных законах сохранился старый, некорректный термин «образовательные учреждения». Возникла необходимость устранить эту коллизию, – пояснил Толкачев.

Председатель Госсобрания добавил, что это не первый законопроект по корректировке терминологии, который башкирский парламент предложил принять на федеральном уровне. Такие правки необходимы для того чтобы избежать разночтений в трактовке законов.