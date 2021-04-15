В Уфе спасатели предупредили о резком подъеме уровня рек – через плотину сбросили воду

фото: УГЗ Уфа

Управление гражданской защиты Уфы предупредило о «резком подъеме уровня воды» в местных реках. Это связано с увеличением сброса воды через плотину Павловской гидроэлектростанции.

– Жителям города следует быть готовыми к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий, – передали в аварийной службе.

Спасатели призвали жителей подготовить плавсредства, поднять на верхние этажи ценные предметы, технику, мебель, продукты и создать запас еды и воды.

В УГЗ озвучили номера, по которым нужно звонить в случае экстренной ситуации: 112 и 279-90-00 (Информационно-диспетчерский центр Уфы).

Номера телефонов Управления гражданской защиты в каждом из районов города:

– Демский – 281-13-00;

– Кировский – 251-88-71 или 251-48-27;

– Калининский – 216-52-10 или 216-52-11;

– Советский – 282-30-63 или 223-51-81;

– Орджоникидзевский – 242-13-15 или 264-72-95;

– Ленинский – 216-50-24;

– Октябрьский – 237-98-67 или 237-97-99.