В Башкирии из-за пала травы едва не загорелось кладбище

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В минувшую среду, 14 апреля, в деревне Райманово Туймазинского района Башкирии едва не произошло страшное. Около 18 часов вечера местные жители заметили, что около кладбища начался пожар. К счастью, огонь не успел перекинуться на сам погост – пламя потушили прибывшие сотрудники МЧС по Башкирии.

В пресс-службе ведомства отметили, что по предварительной версии пожар около кладбища начался из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь горения травы в этом месте составила чуть менее гектара. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны полностью ликвидировали пожар в 19:28. Обошлось без погибших и пострадавших.

Сейчас точные причины возгорания выясняет дознаватель МЧС по Башкирии.