Под Уфой скутеристу оторвало ногу после столкновения с деревом

фото: МЧС РБ

Вчера вечером, 14 апреля, в районе села Булгаково Уфимского района 62-летний местный житель на скутере врезался в дерево. В результате столкновения мужчине оторвало ногу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС – сотрудники ведомства приняли сигнал о ДТП, когда находились на круглосуточном дежурстве на переправе через реку Уршак.

– Мужчина […] не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП произошла травматическая ампутация нижней конечности, – передали в экстренном ведомстве.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали первую помощь пострадавшему. Из-за разыгравшегося половодья им пришлось доставлять его к машине «скорой» на лодке. Сейчас скутерист находится в больнице.