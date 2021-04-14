В Башкирии 30-летний рабочий погиб прямо на стройке

В отношении 71-летнего мастера строительной компании вынесен приговор в Уфимском районном суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Суд установил, что компания, в которой работал обвиняемый, была подрядчиков при строительстве объекта в Булгаково. Инцидент произошел в феврале 2020 года, когда 30-летний рабочий погиб, провалившись в технологическое отверстие.

Причиной стало отсутствие предупреждающих знаков и ограждения, по решению суда, за что отвечает мастер. Фигурант уголовного дела признал свою вину полностью. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на год и шесть месяцев с испытательным сроком на тот же период. С компании же взыскано 700 тысяч рублей в пользу матери и гражданской супруги погибшего.