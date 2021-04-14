В Уфе ввели режим повышенной готовности

Фото с сайта администрации Уфы

На сайте столичной администрации сегодня, 14 апреля, появилось сообщение о том, что на территории города вводится режим повышенной готовности. Решение принято, уточняется в информации, в связи с половодьем. Распоряжение уже подписано главой уфимской администрации Сергеем Грековым.

– Особый режим действует для органов управления и сил территориального звена города Уфы Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, – уточнили в муниципалитете.

Режим введен с 9:00 14 апреля и до особого распоряжения. Мэрия напомнила, что в случаях значительного подъема воды и по вопросам эвакуации следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.