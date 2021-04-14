Первым заместителем министра здравоохранения в Башкирии стала Гульнара Зиннурова

Фото с сайта минздрава Башкирии

На сайте регионального министерства здравоохранения обновлена информация о структуре ведомства. В частности, поменялся один из первых заместителей министра. Новую должность получила Гульнара Зиннурова, следует из опубликованной информации.

Ранее, с 8 февраля 2019 года, она трудилась в должности заместителя министра. До этого работала начальником организации отдела медицинской помощи взрослому населению, а до этого занимала должность главного терапевта в Горздраве, до его ликвидации.

Напомним, что вторым первым заместителем Максима Забелина работает Азат Рахматуллин. У министра также в подчинении пять заместителей.