Часть улицы Мустая Карима в Уфе перекроют на шесть вечеров из-за «массовых мероприятий»

Красной линией отмечен участок перекрытия проезжей части // фото: 2ГИС

В Уфе с 16 по 19 апреля и с 23 по 26 апреля (пятница-воскресенье) с 19:00 до 2:00 будут перекрывать проезжую часть на отрезке улицы Мустая Карима. Речь идет об участке от Чернышевского до Коммунистической – рядом с городским центром Арт-квадрат. Об этом сообщили в мэрии.

В администрации пояснили, что ограничение на проезд транспорта по улице будет вводиться «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения массовых мероприятий на территории Ленинского района». О каких именно мероприятиях идет речь, в мэрии не уточнили.