Хабиров объяснил, почему отменил в Башкирии обязательную самоизоляцию для хроников и пожилых людей

Самоизоляция для пожилых в Башкирии теперь носит рекомендательный характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил отмену обязательной самоизоляции для хронически больных граждан и жителей старше 65 лет «стабилизацией ситуации с распространением коронавируса». Об этом он написал в своих соцсетях.

Руководитель региона отметил, что для хроников и пожилых людей сохраняется «рекомендательный режим самоизоляции». Хабиров также сообщил, что «более 100 тысяч» человек из данной категории граждан привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Полностью привились от инфекции пока только 113,4 тысячи жителей Башкирии.

– Дефицита вакцины у нас нет: в последние дни пришло 3 240 доз «ЭпиВакКороны» и 39 900 «ГамКовидВак». Всего к нам поступило 263 732 дозы вакцины, – озвучил данные по поставкам прививок Хабиров.

Напомним, суточный прирост зараженных COVID-19 в Башкирии составляет порядка 100-105 человек. Всего в регионе зарегистрировано 33,8 тысячи случаев инфицирования.