Синоптики спрогнозировали резкое понижение температуры воздуха в Башкирии

Одновременно с приходом холодов местами по республике пройдет дождь - в том числе и со снегом

Начало текущей недели в Башкирии выдалось аномально жарким – температура воздуха была выше нормы на 7-10° градусов и днем поднималась до 23°. По данным синоптиков, такая летняя погода закончится совсем скоро – уже на этих выходных.

– Северный холод начнет оттеснять тепло на юг. Через территорию республики пройдет холодный фронт, который понизит температуру воздуха ночью до -2,+3°, днем до +5,+10°. Местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом, – передали специалисты Башгидромета.

В понедельник, 19 апреля, ночная температура воздуха понизится до 0, -6°, а днем столбики термометров едва ли будут достигать отметки в +8°. Среднесуточные температуры упадут до 0,+3° – а это уже ниже нормы на 1-2°. Отметим, что отопительный сезоне в столице Башкирии Уфе официально завершился – как раз из-за продолжительного тепла, которое отступит уже в самые ближайшие дни.