Аномальная жара в Башкирии прогнозируется второй день подряд

Апрельская погода в Башкирии дает фору любому из летних месяцев

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об аномально жаркой погоде, которая прогнозируется завтра, 15 апреля. Второй день подряд среднесуточная температура воздуха в республике будет выше нормы на 7-10 градусов.

В регионе будет малооблачно, дождей не ожидается. Южный и юго-восточный ветер днем усилится до с 2-7 до 12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +2,+7°, (по юго-востоку до -3°). С восходом солнца воздух прогреется до +17,+22°. Из-за перепада температур утром отдельные участки автодорог покроет туманом, который ограничит видимость до 500-1000 метров.