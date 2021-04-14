«Законодательством не предусмотрено»: власти Башкирии – о материальной компенсации пострадавшим от половодья

фото: УГЗ по Уфе

Жителям Башкирии, пострадавшим от половодья, не будут выплачивать материальную компенсацию. Об этом 14 апреля на брифинге, посвященном паводковой ситуации, сообщила начальница управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– С точки зрения материальной компенсации, просто прийти, взять и выложить средства, – такой возможности нет. Законодательством это не предусмотрено, – заявила чиновница.

Прочаковская добавила, что помощь с одеждой и товарами первой необходимости для пострадавших от половодья оказывают волонтеры. Доставкой провизии, откачкой воды и предоставлением временного убежища занимаются администрации районов и сельсоветов. Аварийные ведомства – МЧС и Госкомитет республики по ЧС – обеспечивают эвакуацию с подтопленных территорий.

По последним данным, на территории 13 муниципалитетов республики подтоплены 31 дом и 272 придомовые территории.