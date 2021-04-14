На трассе в Башкирии водитель внедорожника погиб после столкновения с грузовиком

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 14 апреля, на трассе в Ишимбайском районе Башкирии при столкновении грузовика и внедорожника погиб пожилой мужчина. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

Авария случилась на 38 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк. Там столкнулись УАЗ под управлением 83-летнего местного жителя и грузовой МАЗ, за рулем которого сидел 58-летний мужчина из Стерлитамакского района. После удара внедорожник вылетел с трассы в кювет - пенсионер, водивший автомобиль, скончался от полученных травм.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

Напомним, вчера, 13 апреля, упавший с мотоцикла 25-летний парень угодил под колеса троллейбуса и умер до приезда медиков.