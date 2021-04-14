Ремонт дорог на улицах 8 Марта и Комсомольской в Уфе планируется завершить к сентябрю

Так улица Комсомольская выглядит во время ремонта Фото: Рустем АХУНОВ

Исполняющий обязанности министра транспорта Башкирии Виктор Жульков озвучил сроки завершения ремонта дорог на улицах 8 Марта и Комсомольской в Уфе.

Как передает слова чиновника «АиФ-Уфа», участок улицы 8 Марта от Мингажева до Айской планируется открыть к 12 июня, а от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной до 5 сентября. Готовность первого отрезка сейчас составляет 90%, второго – только 60%. Часть улицы Комсомольской от Давлетшиной до Галле будет сдана к 12 июня, от Галле до Лесотехникума – к 1 сентября.

Напомним, протяженность реконструируемого отрезка улицы Комсомольской составляет 3,84 км. О том, во что она превратилась за время масштабного ремонта, можно почитать в большом материале "КП-Уфа".