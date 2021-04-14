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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 12:44

В Башкирии от коронавируса скончались еще 4 человека

Общее число жертв инфекции выросло до 406
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас коронавирусом болеют 3318 жителей Башкирии

Прямо сейчас коронавирусом болеют 3318 жителей Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 406 человек. За прошедшие сутки от инфекции скончались еще четыре жителя республики. Данные на 14 апреля представил региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировано 33 803 случаев COVID-19, 100 из них – за минувшие 24 часа. Выписано по выздоровлению 30 079 пациентов, суточный прирост вылечившихся составил 187 человек.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 3318 жителей Башкирии: 201 лежит в больницах (18 в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ), остальные 3117 лечатся дома на самоизоляции.