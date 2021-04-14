Хабиров отменил обязательный режим самоизоляции для жителей Башкирии старше 65 лет

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Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности в условиях коронавирусной инфекции. Согласно очередной редакции документа, обязательный режим самоизоляции для хронически больных и пожилых (старше 65 лет) жителей республики отменен. Послабление начнет действовать с завтрашнего дня, 15 апреля. Самоизоляция для пенсионеров теперь носит «рекомендательный» характер. Тем не менее данный режим все еще сохраняется для:

- больных COVID-19, с подозрением на него или контактирующих с зараженным;

- вернувшихся из заграничных поездок жителей и иностранцев в течение 14 дней с момента приезда в республику.

Напомним, обязательная самоизоляция для граждан Башкирии старше 65 лет была введена 10 ноября. Пожилым людям разрешалось гулять, посещать магазины и аптеки в строго ограниченное время – с 11:00 до 13:00.

По состоянию на 14 апреля в республике подтверждено более 33,8 тысячи случаев COVID-19, выздоровели от инфекции чуть больше 30 тысяч человек, умерло – 406.