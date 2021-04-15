В Уфе рабочие начали разбирать «Замок Дракулы» на обрыве у Белой

Фото: Артем Валиев/facebook.com

Накануне известный уфимский журналист Артем Валиев выложил у себя в социальных сетях любопытный снимок. Во время прогулки по новой набережной реки Белая, он сфотографировал необычный дом, который, судя по всему, начали разбирать. Здание красовалось прямо на вершине горы и из-за необычной отделки фасада получило в народе прозвище «Замок Дракулы».

- «Замок Дракулы» начали разбирать на набережной Уфы. Говорят, это самый долгостроемый самострой в Уфе, - написал журналист у себя в социальных сетях.

О самом здании известно не много. Судя по географическому положению, из дома открывался шикарный вид на реку Белая. В свою очередь, четырехэтажный дом было видно из башкирского Белого дома. Некоторые пользователи соцсетей в комментариях отметили, что «Замок Дракулы» был построен незаконно, и сносят его сейчас именно по решению суда.

Как оказалось, ранее «Замок Дракулы» выставляли на продажу - один из пользователей соцсетей сохранил скриншоты объявления. Потенциальным покупателям предлагали купить дом 2014 года постройки общей площадью 1200 квадратных метров с участком в 15 соток земли за 23 млн рублей.