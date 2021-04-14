Жителям Башкирии хотят разрешить оформлять землю на особо охраняемых природных территориях

Башкирии смягчит режим земельных отношений в границах ООПТ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Парламент Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят закон, который позволит организациям и жителям республики оформлять участки земли в собственность или аренду на особо охраняемых природных территориях.

– Документом вводится норма, в соответствии с которой населенные пункты подлежат включению в состав особо охраняемых природных территорий без изъятия расположенных земельных участков и иной недвижимости у правообладателей, если это не противоречит режиму охраны, – передали в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, с введением особого режима в национальных и природных парках были ущемлены интересы людей, которые жили там «испокон веков». У жителей пострадали быт и возможность вести подсобное хозяйство и заниматься садоводством – вместе с этим, говорит председатель заксобрания, «затормозилось развитие населенных пунктов».

– Из-за проблем с оформлением земельных участков в собственность невозможно построить школу, больницу, другие социальные объекты. В итоге опять же нарушаются права людей на получение образования, медицинской помощи, – добавил Толкачев.

Он подчеркнул, что главная цель нового закона – соблюдение баланса между охраной природы и прав граждан. Парламентарий уверяет, что норма не причинит ущерба объектам природного или культурного наследия и не коснется заповедников.