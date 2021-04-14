В Башкирии будут судить женщину, которая помогла подруге спрятать труп убитого любовника

фото: МВД РБ

В Гафурийском районе Башкирии будут судить 46-летнюю женщину, которая помогла своей подруге спрятать в колодце труп убитого любовника.

Как ранее писала «КП-Уфа», об этой истории стало известно в конце марта 2021 года, когда на дне колодца было обнаружено тело 40-летнего мужчины, который с февраля числился пропавшим без вести. Смерть жителя села Белое озеро носила криминальный характер, и главным подозреваемым оказалась 39-летняя любовница убитого. Она сначала отрицала свою причастность в смерти возлюбленного, но потом все-таки раскололась. Женщина забила своего сожителя скалкой, потому что он упрекал ее в неверности. Два дня труп лежал на кухне, а потом обвиняемая расчленила его топором и вместе с подругой сбросила на дно колодца.

Как передали в башкирской прокуратуре, первой под суд пойдет сообщница убийцы. Она проходит фигуранткой по уголовному делу о «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления». Вину женщина признала сразу.