Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 апреля 2021 7:55

В Башкирии 25-летний парень разбился на мопеде и погиб под колесами троллейбуса

Смертельное ДТП произошло в городе Стерлитамаке
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке вчера, 13 апреля, произошло смертельное ДТП.

Около пяти часов вечера 25-летний горожанин на мопеде во время движения по улице Мира не справился с управлением и разбился. Упав с двухколесного транспорта, водитель угодил под правое колесо троллейбуса, который ехал в попутном направлении. От полученных травм молодой мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сейчас по факту смертельного инцидента городская Госавтоинспекция проводит расследование.

За минувшие сутки это единственная авария с летальным исходом в Башкирии. В еще шести происшествия пострадали шесть человек.

ДТП