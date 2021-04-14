Весенний паводок 2021 в Уфе и Башкирии: под водой остаются дома десятков жителей республики

Фото: личная страница Радия Хабирова в соцсетях

На Башкирию продолжает наступать большая вода. Из-за аномальной жары продолжается активное таяние снегов, и реки вышли из берегов, подтопив сотни домов дома и подворных хозяйств. Синоптики Башгидрометцентра предупреждают, что пик паводка в Башкирии как раз придется на ближайшие дни.

Так к 14 апреля полностью очистились ото льда степные реки Чермасан, Селеук и Уршак. На реке Ашкадар сохраняются остаточные забереги, на реках Стерля и Дема продолжается ледоход, а на реке Буй образовался ледовый затор ниже поста. Общий подъем уровня воды составляет 166-448 сантиметров.

Горные реки Лемеза и Инзер уже очистились ото льда, на остальных продолжается ледоход, местами наблюдаются ледяные заторы. Общий подъем воды достигает 64-332 см. Серьзный ледовый затор образовался на реке Юрюзань, вода вышла из берегов с превышением на пойме на 80 см, из-за чего под водой могут остаться 11 населенных пунктов.

На реках Белой и Уфимке также продолжается ледоход с заторами, вода поднялась на 40-308 см. В Стерлитамаке Белая за сутки поднялась на 10 см, уровень воды составляет 267 см. В Уфе уровень Белой поднялся на 119 см и достиг отметки в 416 см.

Вырос и уровень реки Уфа – в районе Шакши вода поднялась за сутки на 52 см и достигла отметки в 398 см. В микрорайоне Дема (деревня Бочкаревка) уровень воды составляет 498 см (+14 см).

Ранее сложную ситуацию с паводком прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он рассказал, что из-за ледяных заторов на реке Ай в Месягутово многие дома остались без электричества и газа.

- Сейчас военные с воздуха осмотрели район, нашли 2 мощных затора на реке Ай. Будем отрабатывать. наша основная задача - помочь людям. Привезти им еду, воду. К вечеру там, где возможно, дадим свет и газ, - добавил Хабиров.