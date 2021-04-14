В Башкирии нашли тело женщины, пропавшей перед Новым годом

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Печально завершились поиски 66-летней жительницы Стерлитамака Елены Тимофеевой. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», женщину накануне нашли мертвой. Что стало причиной гибели – несчастный случай или пенсионерка замерзла насмерть – предстоит выяснить судмедэкспертизе, волонтеры же не стали раскрывать подробностей.

Напомним, что Елена Тимофеева пропала незадолго до Нового года, когда 12 декабря ушла из дома и не вернулась. Обеспокоенные родственники сначала искали женщину своими силами, потом написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам, но до вчерашнего дня не было ни одной зацепки.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным погибшей женщины.