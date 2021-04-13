Ректоры ведущих вузов Башкирии в прямом эфире расскажут, как пройдет приемная кампания-2021

Приемная кампания в вузы Башкирии стартует совсем скоро Фото: Олег РУКАВИЦЫН

13 апреля в пресс-центре «КП-Уфа» пройдет круглый стол, посвященный приемной кампании в вузы Башкирии. Как выбрать учебное заведение? Какие особенности приема абитуриентов в ведущие университеты республики в 2021 году?

На эти и многие другие вопросы ответят министр образования Башкирии Айбулат Хажин, директор Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Фарида Ахмадеева, проректор УГНТУ Денис Каретников, ректор БашГУ Николай Морозкин, ректор БГПУ Салават Сагитов и и.о. проректора Башкирского кооперативного института Екатерина Жилина.

Прямую трансляцию вы можете посмотреть в группах «КП-Уфа» в социальных сетях. Начало в 12:00. Присоединяйтесь!