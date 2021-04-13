Коррумпированная экс-сотрудница БГМУ получила шесть лет условного срока

Коррупционная схема прогорела и студент с завхозом склада попали на скамью подсудимых Фото: Лия МУРАДЬЯН

Бывшую сотрудницу Башкирского государственного медицинского университета приговорили к шести годам условного срока за посредничество во взяточничестве. Такое решение принял сегодня, 13 апреля, Кировский районный суд Уфы, сообщил Следственный комитет республики.

Как ранее писала «КП-Уфа», 41-летняя экс-заведующая хозяйственным складом вуза совершила коррупционное преступление вместе со студентом. Молодой человек собрал с двух бывших однокурсниц по колледжу по 550 тысяч рублей, обещая, что за эти деньги они беспрепятственно поступят в БГМУ на бюджет. 200 тысяч рублей он оставил себе, а 900 тысяч передал осужденной, которая должна был дать эти деньги «неустановленным должностным лицам приемной комиссии». Девушки в итоге не смогли поступить в вуз и обратились в правоохранительные органы.

Осужденная признала вину в совершенном преступлении. Ее студента-сообщника приговорили к тем же шести годам «условки», а университет издал приказ о его отчислении.