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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 17:08

Министр здравоохранения Башкирии назвал ситуацию с COVID-19 «относительно спокойной, но тревожной»

Против третьей волны коронавируса поможет вакцинация, убежден Максим Забелин
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее чиновник сообщил об угрозе третьей волны коронавируса

Ранее чиновник сообщил об угрозе третьей волны коронавируса

Фото: Рустем АХУНОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал ситуацию с коронавирусом в регионе «относительно спокойной, но тревожной». Об этом чиновник сказал 13 апреля, после того как привился первым компонентом вакцины от COVID-19.

По словам Забелин, уровень заболеваемости в республике снижается – одновременно с этим сокращается и количество больничных коек для ковид-положительных пациентов.

– Профилактикой третьей волны [коронавируса] является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация. Скоро лето и все желают отдохнуть, сменить обстановку, путешествовать и расширить границы своего общения. Советую жителям республики сделать выбор разумного современного человека – пройти вакцинацию, – обратился к населению чиновник.

С начала пандемии в республике было зарегистрировано 33,7 тысячи случаев COVID-19. Ежедневный прирост заболевших составляет порядка 100 человек. Жертвами инфекции стали 402 жителя.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии 12 апреля министр заявил об угрозе третьей волны коронавируса.