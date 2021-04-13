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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 15:44

18 жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 3 тысяч человек

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 3 тысяч человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии 18 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Прямо сейчас носителями COVID-19, по данным республиканского министерства здравоохранения, являются 3 217 человек, 192 из которых лежат в больницах.

По состоянию на 13 апреля в регионе выявлено 33 703 случая коронавируса (+102 за сутки), выписано по выздоровлению 29 892 человека (+201). За день зарегистрировано еще две смерти от инфекции, всего от нее скончались 402 пациента.

Полностью вакцинировались от COVID-19 111,4 тысячи жителей республики. Сегодня первым компонентом «Спутника V» привился министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.