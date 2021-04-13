18 жителей Башкирии находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 3 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии 18 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Прямо сейчас носителями COVID-19, по данным республиканского министерства здравоохранения, являются 3 217 человек, 192 из которых лежат в больницах.

По состоянию на 13 апреля в регионе выявлено 33 703 случая коронавируса (+102 за сутки), выписано по выздоровлению 29 892 человека (+201). За день зарегистрировано еще две смерти от инфекции, всего от нее скончались 402 пациента.

Полностью вакцинировались от COVID-19 111,4 тысячи жителей республики. Сегодня первым компонентом «Спутника V» привился министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.