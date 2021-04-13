Телеканал «Туган тел» собирает друзей

«Туган Телнен Туган коне» - ежегодное грандиозное мероприятие, которое традиционно собирает лучших исполнителей на одной сцене! Главный музыкальный телеканал "Туган Тел" отпразднует свой День рождения масштабным концертом.

Поздравят лучший музыкальный канал республики и исполнят свои хиты только самые топовые исполнители: Анвар Нургалиев, Ильсия Бадретдинова, Нафкат Нигматуллин, Иркэ, Филюс Кагиров, Лейла и Рустам Галиевы, Рифат Зарипов, Лилия Биктимерова и Фадис Ганиев, Мунча Ташы, Зайнаб Фархетдинова, Гузель Ахметова, Алсу Абельханова, Фан Валиахметов, Марат Шайбаков, Ильсаф, Рафис Калимуллин, Минзифа Искужина и Артур Туктагулов, Гузель Диникеева, Зиля и Хасан Усмановы, Альбина Кильдиярова, Ябай малай, Гузель и Идрис Калимуллины, Мирхат Гайсин, Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Ризван Хакимов, Линар, Урал Рашитов, Айгуль Габдуллина, Рустам Шакиров и многие другие артисты.

Атмосфера волшебства, феерия звука, драйва, радости и веселья будут царить на сцене Дворца Молодежи в этот вечер и оставят в сердцах у зрителей только самые яркие и положительные эмоции. Увидеть всех артистов вместе - настоящий подарок в закрытие концертного сезона! "Туган Телнен Туган коне" - это не просто долгожданная встреча с любимыми артистами, но и многочасовое красочное шоу с эксклюзивными декорациями, интересными гостями и множеством сюрпризов!

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