В Уфе официально завершен отопительный сезон

Подача тепла в социальные учреждения завершится 23 апреля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 13 апреля, в Уфе в связи с установлением постоянной положительной температуры воздуха завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление в адрес теплоснабжающих организаций издал мэр Сергей Греков.

Согласно второму постановлению сити-менеджера, подача тепла в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будет прекращена только через десять дней, 23 апреля.

Напомним, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не падает ниже восьми градусов. Сегодня МЧС предупредило, что в ближайшие сутки в Уфе ожидается аномальная жара - температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы.