Чиновники и бюджетники Уфы задолжали городской казне 5 млн рублей

Бюджет Уфы за три месяца текущего года получил доход в размере 3 млрд рублей

5 млн рублей имущественного налога задолжали казне города Уфы сотрудники ее же администрации и работники бюджетных учреждений. Об этом на оперативном совещании в мэрии 13 апреля сообщила начальник Финансового управления Гульнара Валиева.

– По работникам наших бюджетных учреждений и администрации общая сумма задолженности по имущественному налогу составляла 12 млн рублей. 7,5 млн рублей на сегодняшний день уплачено, 5 млн рублей – не заплачено. Всем курирующим заместителям: обратите, пожалуйста, внимание, что наши же сотрудники и работники не уплатили свои имущественные налоги, – обратилась вице-мэр к коллегам.

По данным Валиевой, за три месяца текущего года бюджет Уфы пополнился доходами на 3,1 млрд рублей – это на 22 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Общий объем догов по налогам в городе составил 1,091 млрд рублей. «Увеличение задолженности получилось за счет начисления налога на совокупный доход (+23 млн рублей) и за счет произведенных начислений и неуплаченной задолженности предприятиями-банкротами (+16 млн рублей)», – пояснила Гульнара Валиева.